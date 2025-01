New York Times: Trump begint dinsdag met de eerste razzia's in Chicago

Dinsdag zal de regering Trump de jacht op illegalen openen met razzia's en invallen in Chicago, schrijft de New York Times

Dat is op dag 2 van zijn regeerperiode de eerste stap in wat de grootste deportatie operatie in de Amerikaanse geschiedenis moet worden.

Het plan, “Operation Safeguard” genoemd, begint in Chicago en zal daar vermoedelijk een week duren. Later komt de rest van het land aan de beurt.

Honderden agenten is gevraagd om als vrijwilliger deel te nemen aan de “post-inauguratie” operatie tegen immigranten die illegaal in de Verenigde Staten verblijven. Vermoedelijk speuren 150 agenten een week lang in Chicago naar illegalen.

De nieuwe regering wil graag een signaal afgeven dat ze hard optreedt tegen immigranten zonder papieren en tegen sanctuary cities - gemeentes zoals Chicago die weigeren om immigranten die door de politie worden vastgehouden over te dragen aan de federale immigratiedienst.

Don Terry, een woordvoerder van de politie van Chicago, zei dat de politie zich niet zou “bemoeien met andere overheidsinstanties die hun taken uitvoeren”, maar zei dat het “de immigratiestatus niet documenteert” en “geen informatie zal delen met federale immigratiediensten”.

De geplande invallen werden eerder gemeld door The Wall Street Journal.