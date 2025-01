Hoe duizenden mensen vechten voor de ouderwetse stroommeter

Terwijl voor de meest van ons de oude, zwarte analoge elektriciteitsmeter een herinnering is aan ooit probeert een half miljoen Nederlanders te voorkomen dat ze ook zo'n handige digitale meter krijgen. Handig, want je hoeft nooit meer meterstanden op te nemen. Maar dat proberen ze onder de verplichting uit te komen om over te schakelen.

Directeur Ben Woldring van vergelijkingssite Gaslicht.com heeft wel een idee waarom zij hun oude meter koesteren, zegt hij tegen De Telegraaf. „Als zij zonnepanelen hebben, zien zij hun analoge stroommeter letterlijk terugdraaien bij zonnig weer. Het is een heerlijk gezicht als je meter niet vooruit, maar achteruit draait”, legt Woldring uit.

Dit soort meter is ook bijna onverslijtbaar. . Ze gaan vaak al tientallen jaren mee. De levensduur van moderne digitale meters is een stuk korter. De eerste ’slimme’ meters zijn na enkele jaren alweer vervangen. Voor mensen die nog een analoge elektriciteitsmeter in huis hebben, lijkt er de komende drie jaar geen ontkomen meer aan.

Dit soort mensen hebben de keuze uit een slimme meter, die hun energiebedrijf in staat stelt om van een afstand te registreren hoeveel gas en stroom er in huis wordt gebruikt. Sommige mensen vinden dat geen fijn idee. Zij kunnen ook kiezen voor een digitale stroommeter, waarbij hun energieleverancier het verbruik niet kan volgen. Wie daarvoor kiest, moet nog wel steeds één keer per jaar de meterstanden doorgeven.

Het vervangen van alle analoge stroommeters is geregeld in de nieuwe Energiewet, die later dit jaar ingaat. Voor deze operatie wordt drie jaar uitgetrokken. Als iedereen straks een digitale meter heeft, kan alle beschikbare stroom volgens de overheid beter worden verdeeld over Nederland en kunnen storingen worden voorkomen. Ook de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 speelt een rol bij het vervangen van oudere meters.

Toch vraagt Woldring zich af wat er gebeurt als huiseigenaren hun goed werkende analoge meter per se willen houden en daarvoor naar de rechter stappen. „Dit gaat namelijk over iets wat achter de voordeur speelt.” Maar in België hebben tot nu toe alle personen die een digitale meter weigerden, hun rechtszaak verloren.

Volgens Vereniging Eigen Huis is het vasthouden aan de ouderwetse stroommeters op termijn ook niet houdbaar. „Steeds meer van deze meters zijn aan het einde van hun technische levensduur”, legt woordvoerder Hans André de la Porte uit aan de Telegraaf. „En door slijtage worden ze onbetrouwbaar. Dan moeten netbeheerders die meters gaan vervangen, en nieuwe draaischijfmeters worden niet meer gemaakt.” Als een analoge stroommeter kapotgaat, wordt die sowieso al vervangen door een digitale meter.

„Bovendien gaat het ’verdienen’ met de oude terugdraaiende meter straks niet meer op. Dat is balen voor de meterhouders”.