Arrestatiebevel voor oud-president Bolivia na verdenking misbruik

LA PAZ (ANP/AFP) - Een rechter in Bolivia heeft de arrestatie bevolen van oud-president Evo Morales. Morales, 65, wordt ervan beschuldigd een relatie te hebben gehad met een minderjarig meisje. Het arrestatiebevel volgt nadat hij op twee zittingen niet kwam opdagen.

Volgens de uitspraak van de rechter, die op nationale televisie werd uitgezonden, worden ook de rekeningen van Morales bevroren en mag hij het land niet uit.

Formeel wordt de oud-president aangeklaagd voor mensenhandel. De ouders van het minderjarige meisje zouden hun dochter hebben aangemeld bij de jeugdgarde van de partij van Morales, in ruil voor politieke voordelen. Morales zou vervolgens een relatie met haar zijn aangegaan en in 2016 een kind bij haar hebben verwekt.

Derde termijn

Morales noemt de vervolging politiek gemotiveerd. "Mijn aanklagers streven niet naar gerechtigheid, ze willen me verbannen en elimineren voor de komende presidentsverkiezingen in Bolivia", schreef hij op X. Op 17 augustus zijn er presidentsverkiezingen in het Zuid-Amerikaanse land.

In 2019 werd Morales tot aftreden gedwongen, na een presidentschap van meer dan tien jaar. Hoewel hij volgens de wet geen derde ambtstermijn kan nastreven, hoopt hij toch de nominatie van zijn linkse partij MAS te verzilveren voor de verkiezingen van dit jaar.