Nog steeds vluchten Syriers naar Nederland

Ondanks de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad en de hoop op een einde van de burgeroorlog, blijven Syrische asielzoekers naar Nederland komen. Vooral de groep nareizigers blijft naar verwachting fors. Dat schrijft De Telegraaf.

In december, de maand waarin het regime van Assad onverwacht capituleerde, dienden 1569 Syriërs een asielaanvraag in. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is goed voor bijna de helft van alle asielaanvragen die Nederland in die maand ontving.

Een groep van 724 Syriërs diende een 'eerste asielaanvraag' in, evenveel als een maand eerder. Het houdt in dat ze afgelopen maand in Ter Apel aankwamen en hun asielprocedure startten. De rest zijn aanvragen tot gezinshereniging. Het gaat dan om familieleden van Syrische vluchtelingen die al eerder te horen kregen dat ze hier mogen blijven. Voor nieuwe Syrische asielzoekers is het zeer de vraag of ze mogen blijven.