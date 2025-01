'Noord-Koreaanse soldaten hebben geen idee tegen wie ze vechten'

Noord-Koreaanse militairen die in de Russische regio Koersk worden ingezet, wisten niet dat ze in Rusland zouden gaan vechten. Dat blijkt wederom uit een verklaring van een door Oekraïne gevangen genomen Noord-Koreaanse soldaat. President Zelensky deelde op zijn Facebook-pagina een video waarin de gevangene wordt ondervraagd.

Door het plaatsen van de clip overtreedt de Oekraïense leider echter wel de Conventie van Genève, die bepaalt dat krijgsgevangenen niet herkenbaar in beeld mogen worden gebracht.

Geen idee van strijd of vijand

De jonge soldaat, die in bed ligt terwijl hij via een tolk wordt ondervraagd, verklaart dat hij geen flauw benul had dat hij zou moeten vechten – laat staan tegen wie. Volgens hem arriveerde hij samen met ongeveer honderd andere Noord-Koreanen per schip in Rusland. Van daaruit werden ze per trein naar hun bestemming vervoerd.

Sommige van zijn landgenoten kregen een opleiding in het gebruik van zwaar Russisch militair materieel, maakt de arme jongen duidelijk. Zelf ontving hij die training niet. De soldaat, die op zijn zeventiende dienstplichtig werd in het Noord-Koreaanse leger, zegt verder: “Ik had geen idee dat ik naar Rusland zou worden gestuurd om te vechten, of wie de vijand zou zijn.”

Zware verliezen

Wanneer de soldaat wordt gevraagd naar de verliezen van het Noord-Koreaanse leger, antwoordt hij: “Er waren veel slachtoffers in de gevechten.” Hij zegt daarnaast dat zijn moeder niet weet waar hij zich momenteel bevindt. Zijn kennis over de wereld buiten Noord-Korea is minimaal. Op de vraag wat hij weet over andere landen, reageert hij met: “Heel weinig. Ik weet alleen dat Zuid-Korea minder bergen heeft dan Noord-Korea.”

Zeldzaam geval

Het komt zelden voor dat het Oekraïense leger Noord-Koreaanse soldaten levend in handen krijgt. In de meeste gevallen kiezen deze soldaten ervoor om zichzelf van het leven te beroven in plaats van zich over te geven. Ze zijn geïnstrueerd om een handgranaat in hun handen te laten ontploffen op het moment suprême, terwijl ze de naam van hun grote leider – generaal Kim Jong-un – uitschreeuwen.

Bron: BNR