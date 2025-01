Handballers winnen op WK in slotseconde van Qatar

VARAZDIN (ANP) - Nederland heeft de hoop op een plek in de kwartfinales van het WK handbal levend gehouden met een zwaarbevochten zege op Qatar. Het team van bondscoach Staffan Olsson was in het Kroatische Varazdin voor matig gevulde tribunes met 38-37 net te sterk voor een ploeg vol genaturaliseerde Qatarezen. Niels Versteijnen maakte het winnende doelpunt in de allerlaatste seconde.

Nederland trof als nummer 2 van groep D met Qatar de nummer 3 van groep C. Nederland neemt het in hoofdgroep 2 verder nog op tegen zesvoudig wereldkampioen Frankrijk (donderdag) en Oostenrijk (zaterdag) en moet bij de eerste twee van de zes landen eindigen om de kwartfinale te halen. Hongarije en Noord-Macedonië zitten ook in de hoofdgroep, maar daar heeft Oranje al in de eerste ronde tegen gespeeld.

Nederland doet voor de derde keer mee aan het WK handbal en kwam nooit verder dan een veertiende plaats.