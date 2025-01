Oppositie wil dat Klever snel geld stuurt naar UNRWA in Gaza

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet snel geld overmaken naar de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA om de inwoners van Gaza te helpen, vindt de oppositie. Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) wil het geld pas overmaken als haar begroting is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Door een voorstel van SGP en JA21 is het bedrag dat naar UNRWA gaat verlaagd naar 15 miljoen dit jaar. Volgens de afspraak zou eigenlijk 19 miljoen euro moeten worden overgemaakt. "Omdat het om een amendement op de begroting gaat, wachten we met de betaling aan UNRWA tot de begroting is goedgekeurd door de Eerste Kamer", zegt een woordvoerder van Klever.

In Gaza is sinds kort een bestand van kracht. De humanitaire situatie in de kuststrook is desastreus, zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Midden-Oosten. Hulp moet volgens hem zo snel mogelijk naar binnen. Sinds het staakt-het-vuren is het aantal vrachtwagens met hulp dat Gaza binnenkomt flink gestegen.

'Hulpverlening kan niet zonder UNRWA'

De oppositie begrijpt niet waarom het kabinet wacht met geld geven aan UNRWA. Er wordt zo vaak geld uitgegeven zonder dat een begroting is goedgekeurd, zei Jan Paternotte (D66). "De hulpverlening kan niet zonder UNRWA." Ook onder meer GroenLinks-PvdA, CDA, Volt, SP en DENK menen dat niet gewacht moet worden.

De steun aan de VN-hulporganisatie wordt de komende jaren afgebouwd op voorstel van de Kamer. De organisatie kwam aan het begin van de Gaza-oorlog in opspraak toen Israël medewerkers van UNRWA beschuldigde deel te hebben genomen aan de aanval van 7 oktober op Israël. Inmiddels is een aantal medewerkers ontslagen en heeft UNRWA hervormingen doorgevoerd.