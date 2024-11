Ook basketballegende LeBron James steunt Kamala Harris

De Amerikaanse basketballegende LeBron James heeft donderdag bekendgemaakt dat hij de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris steunt. "Waar hebben we het hier eigenlijk over? Als ik denk aan mijn kinderen en mijn familie en hoe ze zullen opgroeien, is de keuze voor mij duidelijk", schreef James op X. Hij riep ook anderen op om op Harris te stemmen.

Hij plaatste bij zijn post een 75 seconden durende video met uitspraken van Trump en zijn aanhangers die gericht zijn tegen minderheden en migranten. James heeft op het sociale mediaplatform X ruim 53 miljoen volgers.

In 2016 steunde James de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. In 2020 gaf hij zijn stem aan de Democraat Joe Biden.

James begon in oktober van dit jaar aan zijn 22e seizoen in de NBA (National Basketball Association). Afgelopen zomer won hij met de Verenigde Staten goud op de Olympische Spelen in Parijs.