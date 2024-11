Boeing opnieuw akkoord met bonden over mogelijk einde staking

ARLINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Vliegtuigbouwer Boeing heeft met vakbonden opnieuw een voorlopig akkoord bereikt over een forse loonsverhoging en daarmee mogelijk definitief een einde aan de ontregelende staking van tienduizenden medewerkers. Vakbond IAM District 751 adviseert leden nadrukkelijk voor te stemmen, omdat het volgende aanbod weleens minder zou kunnen zijn.

Het voorstel geeft medewerkers van Boeing een loonsverhoging van 38 procent verspreid over vier jaar en een eenmalige 'tekenbonus' van 12.000 dollar (zo'n 11.000 euro). In het vorige voorstel, dat afgelopen maand werd weggestemd, ging het om een iets mindere loonstijging van 35 procent in vier jaar.

"Bij elke onderhandeling en staking is er een punt waarop we alles eruit hebben gehaald wat we kunnen", stelt IAM District 751. "We bevinden ons nu op dat punt en riskeren een minder goed aanbod in de toekomst."