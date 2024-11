Rusland: Turkse steun aan Kyiv onverenigbaar met rol bemiddelaar

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland is "verbaasd" dat Turkije wapens blijft leveren aan Oekraïne, terwijl het land tegelijkertijd een rol als bemiddelaar op zich wil nemen. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov gezegd tegen de Turkse krant Hürriyet.

"Turkse wapens worden door de Oekraïense strijdkrachten gebruikt om Russisch militair personeel en burgers te doden", zei Lavrov in het interview dat vrijdag werd gepubliceerd. Dat vindt hij onverenigbaar met "de verklaringen van de Turkse regering dat ze bereid is om bemiddelingsdiensten te verlenen". Hoewel details niet openbaar zijn, gaan waarnemers ervan uit dat Turkije onder meer machinegeweren en munitie levert aan Oekraïne.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne onderhield Turkije goede banden met beide partijen. Erdogan stelde eerder dit jaar nog voor om een bemiddelende rol op zich te nemen. Maar op dat aanbod ging het Kremlin toen niet in.

De Russische president Vladimir Poetin en Erdogan ontmoetten elkaar recent nog op de BRICS-top in Kazan in Rusland eind oktober. Daar hadden ze het onder meer over maatregelen om de Zwarte Zee, waar beide landen aan grenzen, veiliger te maken voor vrachtschepen.