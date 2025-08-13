Oud-politiebaas Jan Struijs wordt lijsttrekker van 50PLUS

Oud-voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs is door het bestuur van 50PLUS voorgedragen als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. De ledenvergadering moet zijn voordracht op 30 augustus nog bekrachtigen.

De 64-jarige Struijs werkte bij de gemeentepolitie in Rotterdam, de recherche, de Criminele Inlichtingendienst en de Zeehavenpolitie. In 2008 werd hij directeur van de Politieacademie. Van 2016 tot 2023 was hij voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB).

"Ik zie om me heen dat ouderen in onze snel veranderende samenleving naar de achtergrond dreigen te verdwijnen. Hun stem wordt te weinig gehoord, hun belangen te weinig meegewogen. Dat zie je met name bij de plannen rond pensioen en AOW, rond zorg, wonen en veiligheid. Dat moet en kan anders. Daar wil ik me graag voor inzetten met een goed team om me heen", aldus Struijs.