Trump: bouw van zijn triomfboog in Washington begint binnen twee maanden

Samenleving
door Redactie
woensdag, 31 december 2025 om 18:48
bijgewerkt om woensdag, 31 december 2025 om 18:54
anp311225150 1
De bouw van een triomfboog nabij het Lincoln Memorial in Washington begint volgens de Amerikaanse president Donald Trump "ergens in de komende twee maanden". Dat zei hij in een telefonisch interview met Politico. Het monument moet een centraal onderdeel vormen van de viering van het 250-jarig bestaan van de VS in 2026.
"Het wordt geweldig. Iedereen vindt het fantastisch", aldus Trump vanuit zijn landgoed in Florida. "Ze vinden de balzaal ook geweldig. Maar ze zijn vooral enthousiast over de triomfboog." Trump is ook van plan het Witte Huis uit te breiden met een balzaal.
De president heeft de afgelopen maanden al een op Europese overwinningsmonumenten gebaseerd model van de voorgestelde boog getoond. Trump presenteert het project als een patriottisch monument ter ere van de Amerikaanse geschiedenis en militaire dienst.
Critici betwijfelen of de president wel de bevoegdheid heeft om ​dit project eenzijdig door te zetten. Ook zetten ze vraagtekens bij de kosten en esthetiek van de boog.
