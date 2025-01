Waarom wordt de toeslagenaffaire niet opgelost? “Omdat er ontzettend veel mensen geld aan verdienen!”

De toeslagenouders wachten nog steeds op de afhandeling van de toeslagenaffaire. En gaat volgens de nieuwe staatssecretaris Herstel en Toeslagen van de NSC Sandra Palmen nog jaren duren. Voormalig Tweede Kamerlid en toeslagenaffaire-kenner Renske Leijten (SP) vindt dit belachelijk. “Er zijn ontzettend veel mensen die hier geld aan verdienen”, vertelt ze aan tafel bij Vandaag Inside.

Talkshowhost Wilfred Genee gooit het balletje op aan tafel: “Wanneer wordt dat opgelost eigenlijk, die toeslagenaffaire?”

Leijten: “Goeie vraag. Het is geen rocket sience hè, er werken bij de uitkeringsinstantie dit moet herstellen 2500 mensen. Als iedereen één dossier per week doet, heb je 40 uur per dossier. Dan hebben we er 10.000 per maand, en zijn we met de zomer klaar.”

“Ik snap niet dat het niet gebeurt”, gaat Leijten verder. “De organisatie bestaat dit jaar vijf jaar, en ze zeggen nu dat het nog drie jaar gaat duren. Iedere dag kost het geld voor salarissen en computers en juristen. Die ouders wachten maar, het is echt dramatisch.”

“Waarom gebeurt dat niet dan?”, vraagt Genee zich af.

“Volgens mij kan dat wél. De wettelijke kaders die zijn er. Die compensatie is helemaal niet zo ruim. Je moet de gegevens bij elkaar leggen; je moet een gesprek voeren met die ouders; je moet eruit komen; klap erop, klaar”, aldus het oud-SP-Tweede Kamerlid.

Ze gaat verder en richt haar pijlen op de: “Die Sandra Palmen zegt dus: 'Het duurt nog tot 2027'. Dat kan toch niet. Ze hebben het onnodig opgeknipt. Er zijn ontzettend veel mensen die hier geld aan verdienen, en waarom wordt het dan niet opgelost? Omdat ze er zo ontzettend veel geld aan verdienen!”

“Als wij nu afspreken dat we dit werk voor het einde van het jaar afronden, dan betekent dit voor de mensen die daar zitten, dat ze volgend jaar geen werk meer hebben. Maar dan kunnen ze ander belangrijk werk gaan doen, hè”, besluit Leijten.