Staatssecretaris gaat door met 'minst slechte' box 3-route

DEN HAAG (ANP) - Ondanks de kritiek van de Raad van State gaat staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen door met zijn voorstel voor een nieuwe vermogenstaks. Aan alternatieven kleven te grote bezwaren, aldus de staatssecretaris verantwoordelijk voor belastingen. "Ik zie eigenlijk geen andere route. Uiteindelijk moet je van alle routes uiteindelijk de minst slechte kiezen. En dat ben ik ook aan het doen."

Het kabinet stelt voor belasting te heffen over de daadwerkelijk gerealiseerde verdiensten uit vermogen in box 3. Voorheen bestond een stelsel met belasting over een vaststaand rendement op sparen en beleggingen. Dat was onrechtmatig, oordeelde de Hoge Raad eind 2021. Een stelsel waarbij het werkelijke rendement wordt belast, is een brede politieke wens. Maar de Raad van State kwam in december vorig jaar met harde kritiek. Tegen het plan van het kabinet bestonden "zwaarwegende bezwaren" en de raad adviseerde de stelselhervorming "opnieuw te bezien".

Van Oostenbruggen wil desondanks door met het oorspronkelijke plan. "Dat heeft mijn voorkeur", zegt de bewindsman. "En ik denk dat we eigenlijk aan heel veel bezwaren goed tegemoet kunnen komen." Hij wil zijn plannen eerst met de Kamer bespreken. Donderdag staat hiervoor een debat gepland. Naar aanleiding van de kritiek van de Raad van State heeft de staatssecretaris "veel meer toelichting" toegevoegd aan zijn plannen, en is goed gekeken of de IT-systemen van de fiscus het aankunnen.

Het kanbinetsplan houdt dus belastingheffing in op daadwerkelijk rendement uit beleggingen en spaargeld. Voor de meeste beleggingen geldt een vermogensaanwasbelasting, waarbij ook waardestijgingen worden belast. Een uitzondering geldt voor onroerend goed en aandelen in start-ups. Daarvoor geldt een vermogenswinstbelasting.