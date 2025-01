Gratis geld: Rechters slaan alarm over escalatie dwangsommen toeslagenaffaire

Dat de hersteloperatie toeslagen volkomen is vastgelopen, heeft een bizar neveneffect. Het lukt de overheid praktisch nooit om tijdig te beslissen over bezwaren van toeslagenouders. Die krijgen, mits ze naar de rechter stappen, daardoor vrijwel automatisch 15.000 euro extra uitgekeerd, ook als ze niet gedupeerd zijn. Dat meldt de Volkskrant.

Minstens twee rechtbanken hebben de afgelopen maanden in vonnissen hun zorgen uitgesproken over de explosieve stijging van het aantal beroepszaken van toeslagenouders. Het grootste deel daarvan (meer dan twee derde) gaat over het door de overheid overschrijden van wettelijke beslistermijnen.

Inmiddels zijn er ongeveer 9300 van dergelijke procedures bij rechtbanken aanhangig gemaakt. Per maand komen daar ongeveer vijfhonderd nieuwe zaken bij, en dat tempo neemt toe.