10 miljoen dollar voor familie doodgeschoten zwarte vrouw in VS

SPRINGFIELD (ANP/RTR) - De politie in de Amerikaanse staat Illinois gaat 10 miljoen dollar (9,6 miljoen euro) betalen aan de familie van een zwarte vrouw die door de hulpsheriff werd doodgeschoten in haar eigen huis. De autoriteiten en de nabestaanden troffen een schikking over de schadevergoeding.

Sonya Massey (36), een vrouw met in het verleden mentale problemen en moeder van twee kinderen, werd afgelopen zomer gedood. Ze had zelf de politie gebeld omdat ze dacht dat er een indringer in haar huis was. Op beelden van de bodycams van agenten is te zien dat hulpsheriff Sean Grayson eerst een gesprek met Massey voerde en om haar identificatie vroeg.

Toen Grayson haar vroeg om te gaan kijken bij een pan met kokend water escaleerde de situatie plotseling. Massey zei kalm: "Oh, ik berisp je in de naam van Jezus", waarna de hulpsheriff zijn wapen trok en zei: "Dat kun je beter niet doen. Ik zweer bij God dat ik je verdomme in je gezicht schiet." Massey bood haar excuses aan en verschool zich achter het aanrecht. Grayson riep nog een keer dat ze de pan moest laten vallen en schoot toen drie keer. Ze werd in haar gezicht geraakt en overleed direct.

Grayson staat terecht voor moord. De zaak kreeg in de VS veel aandacht. Toenmalig president Joe Biden zei dat Massey "nog in leven hoort te zijn".