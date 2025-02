Witte Huis haalt uit naar 'activistische' rechters

WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis heeft uitgehaald naar "progressieve rechters" die de uitvoering blokkeren van plannen van president Donald Trump. "We gaan ons aan de wet en uitspraken van rechtbanken houden, maar wel ieder juridisch middel inzetten om deze radicale besluiten teruggedraaid te krijgen", zei woordvoerster Karoline Leavitt tegen de pers.

De woordvoerster van Trump verweet de media "angst te zaaien". Ze zei dat journalisten de suggestie wekken dat een "constitutionele crisis" is ontstaan doordat de regering de rechterlijke macht zou ondermijnen. Leavitt zei dat het echte probleem juist bij de rechters ligt. Progressieve rechters zouden hun macht misbruiken door Trump tegen te werken. "We vinden dat deze rechters zich gedragen als juridische activisten en niet als onpartijdige magistraten."

Trump begon na zijn aantreden direct op grote schaal presidentiële bevelen uit te vaardigen. Dat leidde tot juridisch getouwtrek over de rechtsgeldigheid van sommige van die opdrachten. Leavitt klaagde dat alleen in de afgelopen twee weken minstens twaalf rechterlijke bevelen tegen de regering zijn uitgevaardigd. Ze riep rechters op niet te vergeten dat 77 miljoen kiezers op Trump hebben gestemd. "Ieder rechterlijk bevel is misbruik van het rechtssysteem en een poging de wil van het volk tegen te werken."