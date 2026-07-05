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10.000 mensen geëvacueerd in zuidoosten Frankrijk om branden

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 22:36
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PERPIGNAN (ANP/AFP) - In het departement Pyrénées-Orientales, in het zuidoosten van Frankrijk, worden zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd als gevolg van de natuurbranden in het gebied. Dat meldt de prefectuur op een persconferentie. Het vuur heeft al 1650 hectare verzwolgen.
Het gaat om bewoners van het stadje Ille-sur-Têt en van diverse gemeenten in het massief van de Aspres, in de buurt van Perpignan. Brandweerlieden noemen het bestrijden van de natuurbranden "zeer moeilijk". Volgens de prefect verloopt de evacuatie "geordend, naar prioriteit per geografische zone".
Op beelden van AFPTV zijn rookpluimen te zien boven het gebied. Canadair-blusvliegtuigen vliegen laag over het gebied. Auto's rijden met hun koplampen aan vanwege de slechte zichtbaarheid. Veel mensen dragen mondmaskers.
Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden branden, onder meer in de Gard, in de buurt van Carcassonne, waar naar verluidt 650 hectare is verbrand. De snelweg A9 is er afgesloten. In de Auvergne, bij Saint-Haon, is het treinverkeer stilgelegd vanwege natuurbranden, meldt de zender BFMTV.
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