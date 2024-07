120 auto's uit parkeergarage Nieuwegein, meer dan verwacht

NIEUWEGEIN (ANP) - In de afgelopen week zijn 120 auto's uit een deels ingestorte parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gehaald. Dat zijn er meer dan vooraf was verwacht. Enkele auto's zijn nog binnen, het is nog niet gelukt om die veilig naar buiten te krijgen.

Een gespecialiseerd bergingsbedrijf heeft de auto's een voor een uit de parkeergarage getakeld. De voertuigen stonden op verschillende verdiepingen in een deel van het gebouw dat door de gemeente Nieuwegein als veilig was aangemerkt. In juni konden ook al enkele auto's uit de garage worden gehaald.

De parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis blijft voorlopig gesloten. De hellingbanen van het gebouw waren op 26 mei ingestort. Op dat moment stonden er 143 auto's in de garage, vooral van medewerkers van het ziekenhuis. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar de zaak. Niemand raakte gewond.