Handboogschutter Wijler na kwalificatie in olympische middenmoot

PARIJS (ANP) - Handboogschutter Steve Wijler heeft zich op de Olympische Spelen van Parijs als 23e geplaatst voor de individuele wedstrijd van volgende week. De 27-jarige Limburger kwam tot een score van 668 punten, waarmee hij samen met de 649 van landgenote Gaby Schloesser uitkwam op 1317 voor de gemengde landenwedstrijd. Dat waren er precies evenveel als Taiwan, waardoor een shoot-off nodig is om te bepalen welk duo in een tussenronde moet uitkomen en welke als nummer 16 in de achtste finales mag beginnen.

Schloesser en Wijler waren drie jaar geleden in Tokio goed voor olympisch zilver, de eerste Nederlandse handboogmedaille sinds 2000. Voor nieuw succes was een gunstige kwalificatie handig, omdat dat betekent dat andere goed presterende duo's pas later in het toernooi de tegenstander kunnen zijn. De gemengde landenwedstrijd is op 2 augustus.

Wijler plaatste zich in Tokio individueel als zesde. Hij strandde toen in de tweede ronde.