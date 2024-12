1300 kilo vuurwerk gevonden in Emmen, man aangehouden

EMMEN (ANP) - In een loods aan de Huygensstraat in Emmen is dinsdag 1300 kilo professioneel vuurwerk gevonden, meldt de politie donderdag. Een 29-jarige man uit de Drentse plaats is aangehouden voor het bezit van en het handelen in verboden vuurwerk.

De verdachte zit vast en in beperkingen. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Op 27 november werd ook al vuurwerk gevonden in een huis aan de Laan van de Bork in Emmen. Het ging toen om kilo's aan verboden vuurwerk, waaronder zwaar knalvuurwerk en siervuurwerk. Daarvoor is een 25-jarige man verhoord, maar niet aangehouden.