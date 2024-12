Palestijnse Autoriteit verwelkomt Amnesty-rapport over Gaza

RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse Autoriteit verwelkomt het rapport van Amnesty International, waarin Israël wordt beschuldigd van genocide tegen Palestijnen in de Gazastrook. "Amnesty is een geloofwaardige internationale organisatie die haar rapporten baseert op bewijs", aldus een adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. De Palestijnse Autoriteit is het Palestijnse bestuur op de Westelijke Jordaanoever.

Het is voor het eerst dat de mensenrechtenorganisatie zegt dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in de Gazastrook. Amnesty deed maandenlang onderzoek en zegt genoeg bewijs te hebben dat er daadwerkelijk sprake is van volkerenmoord. In Gaza zijn sinds oktober vorig jaar minstens 44.580 doden gevallen door de oorlog tussen Hamas en Israël, meldt het lokale ministerie van Gezondheid donderdag. Het aantal gewonden ligt op bijna 106.000.