De Telegraaf is blij

’De Neus uit Vianen’ zit in een kooi in Dubai. De ’Kleine’ of ’Patron’ is ingerekend. Ńeerlands meest gezochte crimineel zit vast.

Er valt over de arrestatie van Ridouan T. valt niet veel meer te zeggen dan dat hij is opgepakt en dat hij, hoopt justitie, zal worden uitgeleverd. De Telegraaf ruimt niettemin ruim 3 pagina’s in om de overwinning op het Kwaad te vieren. Nederland telt mee.

“Machtige, rijke en gewelddadige criminelen denken dat ze ’onaantastbaar’ zijn, zo zegt de politie. De arrestatie van Taghi laat het tegendeel zien: onderduiken helpt tijdelijk, uiteindelijk krijgt de rechtsstaat Nederland zware criminelen te pakken om ze voor de rechter te brengen.

En zo hoort het ook”.