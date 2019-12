Op privérekeningen van Mormoonse kerk staat 100 miljard dollar. Geld was bedoeld voor goede doelen

Wereldwijd zijn er 16 miljoen Mormonen, tegenwoordig leden van de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ genoemd. Zij moeten 10 procent van hun inkomen afstaan aan de kerk. Aangezien ze dat al jaren braaf doen, zit er nu 100 miljard dollar in de pot.

De donaties van de gelovigen zijn bedoeld voor onderhoud van gebouwen en voor liefdadigheidsorganisaties, maar volgens een klokkenluider is het grootste gedeelte weggesluisd naar een aantal persoonlijke bankrekeningen van de kerk. Daarover schrijft The Washington Post.

De 41-jarige David Nielsen werkte bij de investeringsdivisie van de Mormonen en zag dus al het geld binnenkomen, maar hij zag het niet weer naar buiten gaan. Nielsen merkte dat het bedrag opliep tot tientallen miljarden en waarschuwde daarom de Amerikaanse belastingdienst.

De klokkenluider beschuldigt de kerk van misleiding van de leden en belastingontduiking. In totaal verzamelde de Mormoonse kerk in 20 jaar tijd 100 miljard dollar aan donaties. Over donaties aan goede doelen hoeft geen belasting te worden betaald, maar als ze op kerkelijke bankrekeningen blijven staan dan zijn het geen donaties meer.

De kerk weigerde te reageren op de aantijgingen.