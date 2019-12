Trump: “diepe haat en minachting”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag uitgehaald naar de Democraten om de afzettingsprocedure die zij tegen hem in gang hebben gezet.

Bij een verkiezingsbijeenkomst in Michigan zei de president dat de Democraten "diepe haat en minachting" vertonen voor de Amerikaanse kiezer en dat zij daar de prijs voor zullen betalen in de verkiezingen van 2020. "Deze wetteloze, partijdige afzettingsprocedure is politieke zelfmoord voor de Democratische Partij", zei Trump.

Het Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met de twee aanklachten die tegen Trump zijn opgesteld. Dat betekent dat in de Senaat een rechtszaak wordt gestart waar uiteindelijk bepaald wordt of Trump schuldig is en wordt afgezet. De president zou zijn Oekraïense collega Volodomir Zelenski onder druk hebben gezet om een onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden in te stellen. Ook zou Trump het onderzoek van Huis van Afgevaardigden naar machtsmisbruik door hem hebben gedwarsboomd.

Het Witte Huis stelde woensdag in een verklaring er vertrouwen in te hebben dat de Senaat de president zal "zuiveren" van de aanklachten waar het Huis van Afgevaardigden mee instemde. Het Witte Huis noemt de afzettingsprocedure tegen Trump in de verklaring "een van de meest schaamtevolle politieke gebeurtenissen in de geschiedenis van onze natie" en stelt dat de Democraten geen bewijs hebben aangeleverd voor de beschuldigingen aan zijn adres.