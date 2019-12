Nadia – gezet, dat wel – at met vrienden pannekoeken in het Antwerpse restaurant Carrousel d’Anvers. Daar is de specialiteit ‘all you can eat pannekoeken’. De gezette man vrouw tot drie. En wilde toen afrekenen. Op haar rekening stond ‘Voor de dikzak van tafel 1: niet normaal’.

Klanten boos en dankzij Facebook weten we het nu allemaal. ,,Nog nooit hebben we zoiets meegemaakt. Rustig pannenkoeken à volonté aan het eten. Na drie pannenkoeken willen we afrekenen en doorgaan, maar dan word je verbaal beledigd! Heel onvriendelijke bediening door arrogant personeel”

Het restaurant zegt spijt te hebben. ,,Ik betreur het gedrag van de ober. Dat is zeker ons beleid niet. En intussen heb ik gepaste maatregelen genomen ten opzichte van de ober.”