Moeders die werken leven langer, maar er is een belangrijke kanttekening

Als werkende vader of moeder vervloek je regelmatig het drukke ochtendritueel. Je moet twee kinderen aankleden en laten ontbijten. Ook zelf wil je nog voor de klok acht uur slaat in de auto zitten, maar er is een schrale troost: mogelijk leef je wel langer dan de ouders die thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen.

Volgens een studie die in vakblad Demography verscheen, werd de kans om voortijdig te sterven 25 procent kleiner als vrouwen in hun dertiger en veertiger jaren bleven werken en hadden ze minder kans op depressies als ze met pensioen gingen. Voor het onderzoek werden zo’n 5.100 vrouwen gevolgd. De studie begon toen ze tussen de 30 en 44 jaar oud waren en eindigde als ze tussen de 66 en 80 jaar waren.

“Een baan hebben is een van de belangrijkste bepalende sociale factoren voor de gezondheid van zowel vrouwen als mannen”, vertelt onderzoeker Jennifer Caputo. “Werkgelegenheid kan zowel financiële als sociale middelen bieden die stabiliteit en welzijn bevorderen”, aldus de wetenschapper.

Er is wel een belangrijke kanttekening: uit andere studies is gebleken dat kinderen beter af zijn met een ouder die thuis is. Kinderen van thuisblijfvaders of – moeders krijgen mogelijk minder last van psychische problemen of gedragsstoornissen. Ook ervaren ze waarschijnlijk minder stress en presteren ze beter op school.