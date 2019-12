Oud en nieuw in het buitenland: “Het is nog steeds even saai”

Oud en nieuw betekent in Nederland feest. We eten oliebollen, kijken een oudejaarsconference, trekken de champagne open en gaan niet zelden door tot in de vroege uurtjes. Hoe anders is dat in andere landen. RTL Nieuws maakte een rondje langs een aantal correspondenten.

Frankrijk

“Oud en nieuw is nog steeds even saai”, vertelt correspondent Stefan de Vries. “De meeste Fransen hebben er een broertje dood aan. Het feestje blijft vaak beperkt tot een etentje met vrienden of familie.”

Groot-Brittannië

“Het land ontploft niet, zoals Nederland”, zegt ook correspondent Anne Saenen. “Britten die in Nederland op bezoek zijn, schrikken zich altijd dood met oud en nieuw.” Er zijn alleen officiële vuurwerkshows. “Wil je in Londen op een mooi plekje langs de Thames genieten van het spektakel, dan moet je tegenwoordig een kaartje kopen.”

Turkije

Heel speciaal is oud en nieuw in Turkije niet, zegt Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens. Er is geen langere vakantie aan verbonden zoals in Nederland. Wel is er veel vuurwerk. “Het is ieder jaar vechten om een mooie plek in een café of restaurant met uitzicht.”

Italië

In Italië staat er gevulde varkenspoot met linzen op het menu, aldus Eveline Rethmeier uit Rome. De linzen die bij de zampone horen zijn belangrijk: “Het zou geld opleveren in het nieuwe jaar”. Italiaanse vrouwen kiezen verder voor opmerkelijke kledij. “Vrouwen dragen rood ondergoed met oud en nieuw. Het zou geluk brengen.”

Japan

Gek genoeg is vuurwerk in Japan het hele jaar door overal te koop, maar het wordt heel erg geassocieerd met de zomer. Vakantiegangers steken het dan af op het strand en gemeentes organiseren vuurwerkshows. Met oud en nieuw wordt het juist niet afgestoken.