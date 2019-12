Verraderlijke mist verspreidt zich over Nederland

De kettingbotsingen op de A32 bij Akkrum en de A28 bij Ermelo gebeurden in dichte mist, waar de ANWB en weerbureaus eerder op dinsdag voor waarschuwden. "Vooral rond Leeuwarden zit het potdicht en kun je geen hand voor ogen zien", aldus een ANWB-woordvoerder die de weersomstandigheden "verraderlijk" noemt. "Op het ene moment heb je prima zicht en op het andere moment kun je nauwelijks een meter voor je kijken." "In het oosten van het land is de situatie iets minder erg. Daar is het zicht zeker 50 meter en kan een bestuurder nog wel drie auto's voor zich zien." Volgens de woordvoerder was het rond 19.30 uur mistig in het hele land, behalve in Zeeland en West-Brabant.