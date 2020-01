In de ongezonde smog door vuurwerk

De luchtkwaliteit boven de vier grote steden en boven de stad Groningen is woensdagmorgen vroeg zeer slecht volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt door de grote hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken. Voor het noorden komt daar ook nog eens de zeer dichte mist bij.

In het hele land was de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling onvoldoende of slecht. Het RIVM gaf eerder dinsdag al een 'stookalert' af voor de nacht van dinsdag op woensdag. Volgens het instituut veroorzaakt het afsteken van vuurwerk smog. Als daar de uitstoot van het stoken van hout nog eens bij komt, krijgen mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen het wel erg benauwd, meent het RIVM.

Het instituut verwacht dat de luchtkwaliteit in de loop van woensdag weer verbetert.