Brandende auto’s in garage: bewoners met hoogwerkers uit huis gehaald in Den Haag

- Tientallen bewoners van een appartementencomplex in de Haagse wijk Wateringse Veld moeten met hoogwerkers uit hun huis worden gehaald. Onder het appartement staat een aantal auto's in brand. Hierdoor komt er veel zwarte rook vrij. De bewoners kunnen volgens de brandweer door de rook niet via de galerij naar buiten. Ze moeten daarom met hoogwerkers en ladders uit hun huis worden gehaald. Een aantal mensen wordt nagekeken vanwege het inademen van rook.