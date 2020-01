Te rijke jongen die dronken 4 mensen dood reed, rijdt weer onder invloed

Ethan Cough was te rijk om te weten wat goed en kwaad was, zei zijn advocaat zes jaar geleden, toen Ethan (toen 16) stomdronken 4 mensen dood had gereden. Toen Couch het dodelijk ongeval veroorzaakte, had hij drie keer meer promille alcohol in zijn bloed dan de toegestane waarde. Achteraf verklaarde Couch dat hij ook valium had genomen. Hij reed met een snelheid van 110 kilometer per uur in een zone waar 65 kilometer per uur was toegestaan.

De rechter erkende dat hij aan affluenza lijdt: de jongen zou door zijn rijke ouders zo verwend zijn dat hij niet doorheeft wat de consequenties zijn van zijn daden.Hij kwam er af met een voorwaardelijke straf, omdat hij ‘in zijn rijke jeugd niet geleerd had wat goed en kwaad was’.

Later kwam hij toch nog 4 jaar in de gevangenis terecht omdat hij betrapt was op het drinken van alcohol, terwijl de rechter hem dat verboden had.

Hij kwam – voor Amerikaanse begrippen – snel weer vrij.

Hij is nu weer aangehouden. Nog in zijn proeftijd van de vorige keer. Dit keer was hij niet dronken maar stoned.