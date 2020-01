Brand bedreigt toeristisch Kangaroo Island

Het toeristische Kangaroo Island aan de zuidkust van Australië wordt door een "vrijwel onbedwingbare bosbrand" bedreigd. Volgens de brandweer op het eiland van 4400 vierkante kilometer is de brand op dit moment vrijwel niet meer te stoppen en vormt het hele eiland vrijdag een gevarenzone.

Vuurkolken maken de brand nog gevaarlijker. De dieren waar het eiland naar is genoemd, vluchten op beelden van ooggetuigen weg van de vuurzee. De brand is volgens de brandweer door blikseminslag ontstaan. Een luxe vakantieoord aan de zuidelijke kant van het eiland, de Southern Ocean Lodge, is mogelijk ook in brand gevlogen, zei burgemeester Michael Pengilly tegen de omroep ABC.