Twee circusartiesten zijn uit nok van Carré gevallen

Twee artiesten van het Wereldkerstcircus zijn in theater Carré tien meter naar beneden gevallen. Beiden haalden nog adem, maar in ieder geval een van hen is ernstig gewond. De show is direct stilgelegd. Het zou gaan om een act van de ‘Sky Angels.’

Een ooggetuige vertelt aan de lokale zender AT5 dat een van de mannen bewusteloos op de vloer lag. Henk van der Meijden, de producent van het Wereldkerstcircus, zegt tegen het ANP dat de acrobaten aanspreekbaar waren toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. De shows van morgen en overmorgen gaan volgens hem vooralsnog gewoon door.