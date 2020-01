KLM vliegt niet meer in het luchtruim boven Iran en Irak. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij woensdag laten weten.

Dat houdt in dat verschillende vluchten naar Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten alternatieve routes vliegen. Dat zorgt gemiddeld voor twaalf minuten extra reistijd, aldus een zegsvrouw.

KLM besloot woensdagochtend tot een risico-analyse na de gebeurtenissen in het gebied. Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op Amerikaanse doelen in Irak.