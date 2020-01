Politie verspreidt coldcasekalender weer onder gevangenen

De politie heeft voor het vierde jaar op rij een coldcasekalender verspreid onder gevangenen. Daarop worden 52 oude zaken onder de aandacht gebracht in de hoop dat er bruikbare tips over binnenkomen. Dit jaar wordt de kalender ook naar tbs-instellingen gestuurd. In 2019 leverde de kalender 202 tips op, waarvan 31 bruikbaar bleken te zijn. Twee zaken zijn heropend, maar er zijn geen vorig jaar geen zaken opgelost met behulp van de tips. De kalender wordt verspreid onder gedetineerden, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat zij relatief veel kennis hebben over gepleegde strafbare feiten. Andere belangstellenden kunnen de coldcasekalender online bekijken en downloaden.