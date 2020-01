Angstaanjagend: de app die een eind maakt aan onze privacy

Je zit in de tram en ziet iemand die je leuk vindt. Als je wilt krijg je met deze app haar(zijn) adres en gegevens. Volgens de New York Times werkt hij: Clearview, de app die bij foto’s van willekeurige voorbijgangers, of mensen die je ziet in het cafe of op je werk, de bijbehorende gegevens zoekt, door de gezichten te koppelen aan de gezichten van hun social media-account. Je neemt een foto van een persoon, uploadt deze en krijgt openbare foto’s van die persoon te zien, samen met links naar waar die foto’s verschenen. Het systeem – waarvan de ruggengraat een database is van meer dan drie miljard afbeeldingen die Clearview beweert van Facebook, YouTube, Venmo en miljoenen andere websites te hebben – gaat veel verder dan alles wat er op dit punt was.

Je kunt je als gewoon mens niet aanmelden voor de app, gemaakt door een startup van Hoan Ton-That. Je moet actief zijn bij politie. Maar het is uiteraard een kwestie van tijd voor de app, of eentje die hetzelfde kan, wél beschikbaar is. En dat zal grote gevolgen hebben, denkt de New York Times.

600 politiekorpsen zijn het afgelopen jaar begonnen Clearview te gebruiken. De computercode die aan de app ten grondslag ligt is gecontroleerd door technici van The New York Times. Die zagen dat je de app kunt gebruiken met een augmented-reality-bril; gebruikers kunnen mogelijk elke persoon identificeren die ze zien. De tool identificeert activisten bij een protest of een aantrekkelijke dame in de metro, met naam en adres.