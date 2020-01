China gooit zesde stad op slot: WHO overweegt internationale noodsituatie

China heeft een groter gebied rondom de stad Wuhan, het epicentrum van het besmettelijke coronavirus, donderdag 'op slot' gezet. Behalve in Wuhan werden er eerder al maatregelen getroffen in de plaatsen Huanggang, Ezhou en Chibi. Nu komt daar ook Xiantao bij. Zo zijn in deze steden grote delen van het openbaar vervoer platgelegd.

Door het besmettelijke coronavirus zijn al zeker zeventien mensen gestorven. Ruim zeshonderd mensen zijn besmet geraakt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overweegt het opduiken van het corona-virus de PHEIC-status te geven. Daarmee roept de WHO de situatie uit tot een internationale bedreiging van de volksgezondheid. Het is vijf keer eerder gebeurd dat de WHO dat deed, onder meer toen het zika- en ebolavirus uitbraken.