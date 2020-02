Dodental coronavirus stijgt tot boven 300, 14.000 besmettingen

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen naar 304. De autoriteiten in de provincie Hubei, die het zwaarste getroffen is, maakten melding van 45 nieuwe sterfgevallen en ruim 1900 nieuwe besmettingen zaterdag.

Inmiddels zouden verspreid over heel China bijna 14.000 mensen zijn besmet met het virus. Ongeveer 500 van de besmette mensen verkeren in levensgevaar.

In Hubei bevindt zich de miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Van de 304 doden, vielen er 294 in deze regio. De 10 anderen in andere delen van China.

Het virus stak vermoedelijk in december voor het eerst de kop op in Wuhan, de provinciehoofdstad van Hubei. De ziekte is tot dusver vastgesteld in 27 landen, waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zweden.