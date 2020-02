Oudste kleurenbeelden Elfstedentocht ontdekt

Het Fries Film Archief heeft nieuwe filmbeelden van de Elfstedentochten van 1954 en 1956 ontdekt. Het gaat om twee kleurenfilmpjes gemaakt door Sjoerd Steensma uit Leeuwarden. Steensma's opnames uit 1954 zijn voor zover bekend de oudste kleurenbeelden van de Elfstedentocht. De tocht der tochten van 1954 werd gereden op 3 februari 1954, maandag exact 66 jaar geleden.

De beelden gemaakt met een 16mm-camera doken op nadat Klara Woldring-Steensma, dochter van de filmmaker, de filmcollectie van haar vader Sjoerd bij het Fries Film Archief had binnengebracht. Ook de 16mm-camera van Steensma is aan het filmarchief geschonken. In samenwerking met Omrop Fryslân brengt het Fries Film Archief de oudste kleurenbeelden van de Elfstedentocht vandaag naar buiten.

De oudste filmbeelden in kleur van de Elfstedentocht werden tot nu toe toegeschreven aan de Friese filmmaker Han de Vries. Hij schoot in 1956 kleurenbeelden van de 200 kilometer lange schaatstocht.