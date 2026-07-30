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15 jaar cel voor vader schoolschutter om wapen als kerstcadeau

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 20:29
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WINDER (ANP) - De vader van een tiener die twee jaar geleden een schietpartij pleegde op een school in de Verenigde Staten is veroordeeld tot vijftien jaar cel. De vader werd eerder door een jury schuldig bevonden aan meerdere aanklachten, waaronder doodslag. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij.
Dinsdag kreeg zijn 16-jarige zoon al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school in Georgia werden twee leerlingen en twee leraren gedood. Negen anderen raakten gewond.
Colin Gray gaf het wapen aan zijn zoon nadat enkele maanden daarvoor de politie was langsgeweest, schrijft NBC News. De tiener had gedreigd een basisschool te beschieten.
"U bent veroordeeld omdat de waarschuwingssignalen steeds feller gingen branden en u hem geen hulp bood en hem de toegang tot de wapens niet ontnam", zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis volgens The New York Times. "Het werd steeds duidelijker dat er iets ergs stond te gebeuren."
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