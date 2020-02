In India wordt geduld beloond: wie toetert voor een stoplicht moet langer wachten

Het verkeer in Mumbai staat vaak muurvast. Om hun ongenoegen te uiten drukken de inwoners eindeloos op hun claxon. Het zorgt voor een niet aflatend oorverdovend lawaai. Maar de politie in de Indiase hoofdstad heeft een oplossing bedacht: wie toetert moet langer wachten voor een stoplicht.

Komt het getoeter boven 85 decibel uit dan wordt het stoplicht gereset en begint de wachttijd dus opnieuw. Het ‘strafsignaal’ is een groot succes en wordt mogelijk uitgerold in de rest van het land. In een video, die momenteel viraal gaat, legt de politie van Mumbai uit wat het probleem is.

“Welkom in de toeterhoofdstad van de wereld,” aldus de politie. “Mensen hier toeteren zelfs als het stoplicht op rood staat. Misschien denken ze dat het dan sneller op groen springt. Wij, de politie van Mumbai, hebben er genoeg van.”

Politiecommissaris Madhukar Pandey zei tegen lokale media: “Helaas blijven veel inwoners maar op de claxon drukken. Het leidt niet alleen tot geluidsoverlast, maar ook tot pijnlijke oren, een verhoogde hartslag, stress en meer verkeerschaos.” Onder het motto ‘toeter je meer, dan wacht je langer’ hoopt de overheid het probleem aan te pakken.

Mumbai staat op de vierde plaats van steden met de grootste verkeersproblemen. Volgens de verkeersindex van TomTom bedraagt de congestie 65 procent. Automobilisten staan gemiddeld acht dagen en 17 uur per jaar in de file.