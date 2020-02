Steeds meer Chinese jongeren verruilen vervuilde miljoenensteden voor bestaan in de natuur

Jarenlang trokken de Chinese megasteden honderden miljoenen mensen van het platteland, die op zoek waren naar werk en geld. Nu is er een trend gaande in tegengestelde richting: steeds meer millennials verruilen de drukke, ernstig vervuilde steden voor een bestaan in de natuur.

Yang Zhaoyu is een van die jongeren. Negen maanden geleden zegde hij zijn baan in een grote Chinese stad op en verhuisde naar een kleine gemeenschap die een duurzaam leven met minder consumptie voorstaat. “Nadat ik afstudeerde, begon ik aan een heel normaal leven,” vertelt de voormalige software-ontwikkelaar. “Ik zocht een vrouw, ging trouwen en vond een baan.”

Maar de 30-jarige Yang realiseerde zich dat hij iets anders wilde dus hing hij zijn carrière aan de wilgen en vertrok uit Suzhou, ten westen van Shanghai. Hij begon een nieuw leven in een geïsoleerde gemeenschap die draait om duurzaamheid en biologisch landbouw.

Yang maakt deel uit van een opkomende trend, waar ook de Chinese media vol van zijn. Uit een recente poll onder 18- tot 35-jarigen blijkt dat 52 procent van de jongeren die op het platteland wonen daar naar toe is verhuisd na gemiddeld drie jaar in een miljoenenstad te hebben geleefd. Ook websites en kranten staan bol van de verhalen van mensen die een alternatieve leefstijl zoeken op het platteland.

Zo schreef een Chinese krant al in 2018 over een jonge vrouw die naar de Zhongnan Mountains verhuisde in Shanxi om daar een kluizenaarsbestaan te gaan leiden. Haar verhaal ging viraal op sociale media toen ze gedwongen werd te vertrekken. Sindsdien hebben die bergen honderden jonge mensen uit heel China aangetrokken, voornamelijk oud-stadsbewoners.

Chinese jongeren gaan dus in rap tempo westerse millennials achterna, die kiezen voor een bewuster, duurzaam leven, ver weg van grote fabrieken en bedrijven.