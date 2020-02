‘Prins Harry: ik ben al jaren in therapie om dood moeder Diana’

De Britse prins Harry heeft een gehoor van steenrijke ondernemers en beroemdheden verteld dat hij al jaren in therapie is naar aanleiding van trauma's over de dood van zijn moeder Diana (1961-1997). Hij was 13 jaar oud toen zijn moeder in Parijs verongelukte. Harry sprak eind deze week in Miami tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de bank JP Morgan. Zijn vrouw Meghan, op haar beurt geïntroduceerd door tv-presentatrice Gayle King, sprak enkele woorden voor Harry het woord nam, meldden Amerikaanse media. Het is voor zover bekend het eerste publieke optreden van Harry en Meghan sinds ze een maand geleden hebben gezegd geen prominente leden van het Britse koninklijk huis meer te willen zijn en zich terug te trekken. Dat doen ze onder meer door in het westen van Canada te wonen.