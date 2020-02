ANWB verwacht zware ochtendspits maandag door harde wind

De ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits maandag vanwege de harde windstoten. "We verwachten een onstuimige dag met windstoten tot 100 kilometer per uur", zegt de woordvoerder. "Het is vooral heel verraderlijk."

Het KNMI had voor zondag de zogenoemde code oranje afgekondigd en de ANWB adviseerde weggebruikers niet de weg op te gaan, als het niet strikt noodzakelijk was. Voor maandag geeft de ANWB geen advies. De verkeersdienst denkt niet dat filerecords zullen worden gebroken. "De maandag is niet de drukste dag van de week en februari is ook niet de drukste maand, maar het zal zeker een zware spits worden", aldus de woordvoerder.