Boot met 150 migranten meert aan in Sicilië

Zo'n 150 migranten die zondag uit de Middellandse Zee werden gered door het Spaanse schip Aita Mari komen donderdag aan in de haven van Sicilië. De aankomst van de migranten is gepland na de beslissing van de Italiaanse Senaat van woensdag dat oud-minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini mag worden vervolgd. Die liet vorig jaar meer dan honderd migranten vasthouden op een kustwachtschip en verbood hun aan land te gaan. De politicus zou vijftien jaar cel kunnen krijgen voor machtsmisbruik en illegale detentie. "De gezondheidstoestand van de migranten wordt eerst gecontroleerd voordat ze van boord zullen gaan", aldus de organisatie achter het humanitaire Spaanse schip op Twitter. Het schip redde zo'n negentig migranten in nood, onder wie zestien vrouwen (van wie er drie zwanger zijn) en 24 minderjarigen. Enkele uren later verleende het schip hulp aan een andere groep overlevenden, van ongeveer zestig mensen. Donderdagochtend werd op zo'n 60 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa een boot met zestig migranten aan boord gered door de Maltese marine.