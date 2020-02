De meest leefbare steden van Europa: Nederland gaat aan kop

Ook Nederland heeft zijn problemen en probleempjes, zeker, maar denk niet dat het elders beter is. Er is namelijk geen land dat zoveel steden in de top 20 van de nieuwste leefbaarheidsindex heeft staan als Nederland.

Consultancybureau ECA International heeft 480 steden in de wereld gerangschikt op basis van factoren als gezondheidszorg, woningmarkt, luchtkwaliteit, criminaliteit, politieke spanningen en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.

Nederland moet in Europa weliswaar Kopenhagen en Bern boven zich dulden, maar heeft wel als enige vier steden in de top 20 en gaat daarom volgens de onderzoekers op kop als het gaat om leefbaarheid. Duitsland volgt met drie steden in de top 20. Zweden en Zwitserland hebben elk twee steden in de hoogste regionen van de ranglijst.

Dit is de top 20:

1. Kopenhagen, Denemarken

1. Bern, Zwitserland

3. Den Haag, Nederland

3. Genève, Zwitserland

5. Eindhoven, Nederland

5. Stavanger, Noorwegen

7. Amsterdam, Nederland

7. Basel, Zwitserland

9. Dublin, Ierland

9. Luxemburg, Luxemburg

9. Gothenburg, Zweden

12. Aarhus, Denemarken

12. Rotterdam, Nederland

14. Zürich, Zwitserland

15. Bonn, Duitsland

15. München, Duitsland

17. Wenen, Oostenrijk

17. Hamburg, Duitsland

19. Stockholm, Zweden

19. Edinburgh, Schotland