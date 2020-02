WHO: geen aanwijzingen voor coronavirus Noord-Korea

Er zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geen aanwijzingen dat het coronavirus ook in Noord-Korea heerst. De WHO is bereid het stalinistisch geregeerde en geïsoleerde land te helpen bij het testen van mogelijke patiënten. De Zuid-Koreaanse regering heeft volgens persbureau Yonhap laten weten via internationale organisaties zoals de WHO degewenst bereid te zijn Noord-Korea te helpen bij de bestrijding van het coronavirus.

Het regime in Pyongyang stelde dinsdag dat er nog geen bevestigde gevallen van het virus zijn geconstateerd. Noord-Korea heeft het bureau van de WHO wel om hulp gevraagd voor het bestrijden van het virus. Het land heeft vooral mondmaskers nodig en middelen om tests uit te voeren.

In Zuid-Korea zijn inmiddels 51 besmettingen met het virus vastgesteld. Ondanks strenge quarantainemaatregelen meldde het land woensdag twintig nieuwe gevallen. Achttien van de nieuwe gevallen zijn ontdekt in Daegu.