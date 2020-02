Dodental coronavirus stijgt weer fors

In China zijn in het afgelopen etmaal 109 mensen omgekomen door het nieuwe coronavirus. Dat zijn er negen minder dan een dag eerder en een stuk minder dan eerder deze week. De meeste doden vielen weer in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak. Daar kwamen 106 mensen om het leven. Dat laat de nationale gezondheidscommissie in China zaterdag weten.

Het totale aantal besmettingen in China staat nu op ruim 76.000 en het dodental op 2345.

In Zuid-Korea is bij 142 mensen het virus vastgesteld. Hierdoor stijgt het totale aantal ziektegevallen in dat land tot 346. Ook is er iemand overleden aan de gevolgen van ziekte. Dat brengt het totaal op twee doden.