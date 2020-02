Aantal mensen met coronavirus in Italië stijgt snel

Het aantal mensen dat in Italië besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus stijgt snel. Inmiddels hebben 59 mensen de besmettelijke ziekte opgelopen, terwijl eerder nog 16 gevallen werden gemeld. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA zaterdag. Ook is het eerste besmettingsgeval gemeld in de buurt van Milaan. Inmiddels zijn in Italië twee mensen door het virus overleden. Met name de regio's Lombardije en Veneto zijn flink getroffen. Daar zijn veel scholen gesloten en gaan grote evenementen niet door. Ook het personeel van enkele grote bedrijven moet thuisblijven. Italië is van alle Europese landen het hardst getroffen door het virus. Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar uit in de Chinese provincie Hubei. Inmiddels zijn in China meer dan 2300 mensen aan het virus overleden. Zeker 76.000 raakten besmet.